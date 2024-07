PARMA (ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale (AI) sta rivoluzionando il mondo dell’ufficio stampa, introducendo nuove sfide e opportunità. Delle novità più importanti che riguardano il rapporto tra AI e media relations, si parlerà durante i due appuntamenti di ottobre 2024 di “Ufficio Stampa LAB” a Parma, che propone due percorsi formativi – unici in Italia – diversificati in base all’esperienza pregressa dei singoli partecipanti: un laboratorio per chi parte da zero chiamato “Start LAB”, che è in programma per venerdì 4 e sabato 5 ottobre, ed un “Upgrading LAB”, dedicato a chi ha già frequentato il primo modulo oppure ha maturato esperienza nel ruolo, che si terrà venerdì 11 e sabato 12 ottobre. Entrambi saranno in modalità immersiva, dalle ore 9 alle 18, negli spazi del CPD di Parma. Ai due laboratori si affianca inoltre un pacchetto opzionale di consulenze con i docenti, creato ad hoc per ogni allievo. Nella primavera 2025 si avrà poi una special edition del corso nella futuristica Dubai.

