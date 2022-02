ROMA (ITALPRESS) – Ufficializzata la pattuglia degli azzurrini in marcia verso i Campionati Europei Giovani e Cadetti di Novi Sad 2022. Sono 48 gli atleti convocati (più una riserva per arma), in realtà 45 perchè tre di loro saranno in pedana sia nelle competizioni Under 20 che Under 17, per comporre la delegazione italiana che prenderà parte alla kermesse continentale in programma dal 26 febbraio al 7 marzo. Il calendario delle gare in questa edizione verrà aperto dalla categoria Giovani a cui sarà dedicata la prima metà della manifestazione affidata alla Serbia dalla Confederazione Europea: i primi tre giorni riservati alle prove individuali e i successivi due alle competizioni a squadre, sempre per gli Under 20. Per l’Italia i prescelti per il fioretto maschile sono Jacopo Bonato (Scherma Treviso M° Ettore Geslao), Damiano Di Veroli (Fiamme Oro), Giulio Lombardi (Fides Livorno) e Tommaso Martini (Carabinieri); con Mattia Raimondi (Frascati Scherma) riserva in Italia. Le fiorettiste convocate sono invece Giulia Amore (Fiamme Oro), Irene Bertini (Carabinieri), Carlotta Ferrari (Comense) e Matilde Molinari (Comini Padova); riserva in patria Benedetta Pantanetti (Club Scherma Ancona). Nella sciabola il gruppo maschile sarà composto da Giorgio Marciano (Fiamme Azzurre), Emanuele Nardella (Esercito), Lorenzo Ottaviani (Fiamme Gialle) e Pietro Torre (Fiamme Oro), riserva Edoardo Cantini (Carabinieri); le sciabolatrici saranno Carlotta Fusetti (Petrarca Padova), Manuela Spica (Frascati Scherma), Lucia Stefanello (Padova Scherma) e Mariella Viale (Champ Napoli), ruolo di riserva per Michela Landi (Champ Napoli). Tra gli spadisti Under 20 convocati Filippo Armaleo (Fiamme Azzurre), Matteo Galassi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima), Simone Mencarelli (Fiamme Oro) ed Enrico Piatti (Aeronautica Militare); riserva Nicolò Bonaga (Scherma Treviso M° Ettore Geslao). A completare la delegazione Giovani, la spada femminile che vedrà in gara Gaia Caforio (Aeronautica Militare), Carola Maccagno (Aeronautica Militare), Lucrezia Paulis (Fiamme Oro) e Vittoria Siletti (Pietro Micca Biella); Marzia Cena (Pro Vercelli Scherma) sarà la riserva. Il programma Under 20 inizierà il 26 febbraio, giorno della cerimonia d’apertura, con le prove di fioretto femminile e sciabola maschile. Il giorno seguente spazio al fioretto maschile e alla spada femminile, mentre il 28 febbraio la spada maschile e la sciabola femminile chiuderanno il cartellone delle competizioni individuali Giovani. Il 1° marzo sarà dedicato alle gare a squadre di spada femminile, fioretto femminile e sciabola maschile; il 2 marzo l’ultima giornata riservata ai Giovani vedrà protagoniste le prove a squadre di spada maschile, fioretto maschile e sciabola femminile. Dal 3 marzo i Campionati Europei di Novi Sad lasceranno il palcoscenico alla categoria Cadetti. Nel fioretto maschile gli Under 17 sono convocati Mattia De Cristofaro (Schermabrescia), Matteo Iacomoni (US Pisascherma), Francesco Spampinato (Scherma Modica) e Andrea Zanardo (Antoniana Scherma), con Lorenzo Maria Formichini Bigi (Accademia Schermistica Fiorentina) riserva in Italia; le fiorettiste prescelte invece sono Beatrice Pia Maria Bibite (Fides Livorno), Greta Collini (DLF Venezia), Sofia Giordani (Club Scherma Jesi) e Matilde Molinari (Comini Padova) che “raddoppierà” così i suoi impegni dopo aver partecipato già alla categoria Under 20, riserva Vittoria Pinna (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo). Nella sciabola Cadetti per il settore maschile saranno in gara Antonio Aruta (Champ Napoli), Davide Cicchetti (Dauno Foggia), Edoardo Reale (Frascati Scherma) e Marco Stigliano (Champ Napoli), riserva Francesco Pagano (Lazio Scherma Ariccia); a comporre il gruppo delle sciabolatrici ci saranno Elisabetta Borrelli (Club Scherma Roma), Martina Giancola (Club Scherma San Severo), Maria Clementina Polli (Club Scherma Roma) e Mariella Viale (Champ Napoli) anche lei – come la Molinari – reduce dalle competizioni Under 20; riserva Giada Likaj (Virtus Scherma Bologna). Nella spada maschile, dopo la partecipazione tra i Giovani sarà protagonista pure tra gli Under 17 Matteo Galassi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima), con lui Fabio Mastromarino (Scherma Pistoia 1894), Giacomo Patrick Pietrobelli (Giardino Milano) e Jacopo Rizzi (Polisportiva Scherma Bergamo); riserva in Italia Leonardo Cortini (Circolo Schermistico Forlivese). Le spadiste convocate, infine, sono Allegra Cristofoletto (Scherma Treviso M° Ettore Geslao), Eleonora Orso (Pro Vercelli Scherma), Elisa Treglia (Club Scherma Formia) e Federica Zogno (Ginnastica Victoria); riserva Eleonora Sbarzella (Circolo della Scherma Terni). Il programma gare dei Cadetti seguirà la stessa sequenza dei Giovani. Nel dettaglio, le tre giornate di prove individuali prevedono il 3 marzo fioretto femminile e sciabola maschile, il giorno seguente fioretto maschile e spada femminile, il 5 marzo spada maschile e sciabola femminile. In chiusura le competizioni a squadre Under 17: il 6 marzo in pedana spadiste, fiorettiste e sciabolatori; il 7 marzo il sipario calerà con spada maschile, fioretto maschile e sciabola femminile. A Novi Sad, dove sarà presente anche il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, l’Italia avrà due Consiglieri federali come Capi delegazione: Sebastiano Manzoni per la categoria Giovani e Alberto Ancarani per i Cadetti. Al seguito degli azzurrini gli staff tecnici che hanno seguito Under 17 e Under 20 negli appuntamenti internazionali di questa stagione. I delegati del CT del fioretto Stefano Cerioni saranno i maestri Stefano Barrera, Francesca Bortolozzi, Giuseppe Pierucci e Maria Elena Proietti Mosca; la spada del responsabile d’arma Dario Chiadò sarà affidata ai maestri Francesco Leonardi, Mario Renzulli, Adalberto Tassinari e Paolo Zanobini; mentre per la sciabola, che proprio ieri è passata sotto la guida del neo Commissario tecnico Nicola Zanotti, con gli atleti in Serbia ci saranno i maestri Tommaso Dentico e Sorin Radoi. La delegazione italiana ai Campionati Europei Giovani e Cadetti 2022 si avvarrà anche del fondamentale supporto del medico Daniele Delre, dei fisioterapisti Tiziano Preziosi Standoli e Beatrice Taffelli, dei tecnici delle armi Salvatore Migliore e Michael Pasut e di Giorgia Caloro per la Segreteria FIS.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com