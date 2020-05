Ora è ufficiale, Mauro Icardi saluta l’Inter. Dopo sei stagioni trascorse in nerazzurro, l’attaccante argentino si trasferisce definitivamente al Paris Saint-Germain, dove ha giocato in prestito in questo ultimo campionato. Una storia d’amore burrascosa quella tra Icardi e l’Inter, contraddistinta da picchi di gioia, esaltazione ed euforia e da alcuni crolli verticali dovuti con una gestione extra-campo che spesso ha fatto infuriare società e tifosi. Approdato nella Milano nerazzurra nell’estate del 2013 dopo una stagione da 10 reti con la maglia della Samp, Icardi si è da subito imposto conquistando gli applausi di San Siro ad ogni suo gol. L’esplosione arriva nella stagione 2014-15 quando l’argentino firma 27 reti complessive, 22 delle quali in campionato condividendo così la vetta della classifica capo-cannonieri con Luca Toni del Verona. Gol dopo gol Icardi si prende la scena e anche la fascia da capitano diventando il leader della squadra. Di mezzo, però, c’è la vita extra-campo di “Maurito” che fa storcere il naso a tanti: la moglie e show-girl Wanda Nara, sua procuratrice, mette spesso in dubbio la gestione dell’Inter parlando di numerose offerte tra Italia ed estero. Ma Icardi non si ferma e da capitano segna 16 reti nella stagione 2015-16, 26 in quella successiva e 29 (il suo picco) nella stagione 2017-18. Criticato per essere poco propenso ad aiutare i compagni nella fase difensiva, l’argentino inizia a mettersi di traverso con lo spogliatoio creando una spaccatura evidente e pesante che porterà l’Inter a togliergli la fascia da capitano il 13 febbraio 2019. È l’inizio della fine della storia tra Icardi e l’Inter: tra infortuni, sospette rinunce e scarsa condizione fisica, l’attaccante rimarrà spesso in panchina nel finale di stagione. Nell’ultima ora della sessione estiva di calciomercato l’argentino lascia Milano e si trasferisce a Parigi con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni. Dopo aver rinunciato ad altre destinazioni, al Psg Icardi si trova a suo agio realizzando 20 reti su 31 presenze totali, cinque di queste in Champions League. Fino alla giornata odierna, con un diritto di riscatto esercitato al ribasso in un’operazione da 50 milioni di euro più 5 di bonus. Adieu Milano: “Maurito” lascia il suo vecchio amore per proseguire il suo percorso parigino e l’Inter volta pagina incassando un bottino importante in un mercato condizionato dalla crisi economica post emergenza Covid-19.

(ITALPRESS).