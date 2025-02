PARMA (ITALPRESS) – E’ ufficiale: Cristian Chivu è il nuovo allenatore del Parma. L’ex difensore rumeno di Roma e Inter, insieme al suo staff composto da Antonio Gagliardi (allenatore in seconda), Angelo Palombo (collaboratore tecnico) e Nicola Pavarini (allenatore dei portieri), sarà alla guida della squadra nell’allenamento in programma oggi pomeriggio al Mutti Training Center di Collecchio. “Il Club accoglie in gialloblu Cristian e il suo staff con l’augurio di buon lavoro”, si legge in una nota della società ducale. Chivu subentra a Fabio Pecchia, esonerato ieri all’indomani della sconfitta patita al ‘Tardinì contro la Roma. Chivu, 44 anni, è alla sua prima panchina in carriera dopo aver allenato le giovanili e la Primavera dell’Inter; debutterà sabato (ore 15) nel derby emiliano casalingo contro il Bologna. Il Parma è terzultimo in classifica con 20 punti raccolti in 25 giornate, a 1 lunghezza dall’Empoli e a 3 dal Verona.

