VENEZIA (ITALPRESS) – Con l’entrata in vigore del Decreto legge numero 1 del 7 gennaio, dal 1° febbraio 2022 si introduce anche per gli utenti degli uffici pubblici l’obbligo di green pass base (ottenibile da tampone negativo in corso di validità, oltre che da vaccinazione e guarigione). Lo riferise l’assessorato ai Servizi al cittadino di Venezia. Dal primo febbraio, quindi, per entrare in qualsiasi ufficio pubblico, compresi quelli comunali, ogni utente dovrà esibire il green pass base o le relative certificazioni. Chi ne sarà sprovvisto, non potrà entrare.

(ITALPRESS).

