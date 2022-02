CATANZARO (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo è quello di dare ai cittadini un servizio giustizia migliore, sulla scorta di un progetto già realizzato in tante regioni e che finalmente arriva anche qui”. Lo ha affermato il presidente della giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto, in occasione della presentazione a Catanzaro delle attività legate agli Uffici di prossimità giudiziaria, grazie all’intesa tra Regione Calabria e Ministero della Giustizia. “In Calabria c’è stata una riorganizzazione degli uffici giudiziari – ha continuato Occhiuto – che ha portato i tribunali a subire ancora di più le carenze di organico e difficoltà strutturali importanti. Una rete di uffici di prossimità servirà a garantire una giustizia più vicina che i tribunali difficilmente assicurerebbero. La civiltà di un Paese si giudica anche dal livello e dalla qualità della giustizia. In tal senso, è positiva la solidarietà interistituzionale che si è instaurata tra Ministero, Regione, Comuni e tribunali”.

Il vicepresidente della Regione, Giusi Princi, ha quindi illustrato il percorso che vede coinvolti diversi Comuni beneficiari del progetto a valere su fondi PON Governance e Capacità istituzionale. “Con questo progetto sarà possibile promuovere un giustizia a servizio del territorio e, in particolare, delle fasce più deboli grazie alla disponibilità dagli enti locali. La Regione fornirà loro arredi, immobili e infrastrutture, nell’ottica di un sistema a sportello che sia più immediato e che si possa aprire anche al terzo settore e agli ordini professionali. E’ il primo passo verso una digitalizzazione più completa per il mondo della giustizia e che accompagneremo attraverso una specifica task force per la formazione degli operatori”. Presente alla conferenza stampa anche il Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Luciano Gerardis: “La resa di giustizia passa anche da sinergie istituzionali e da un impegno continuo volto a garantire gli strumenti necessari ai cittadini, che vivono in realtà periferiche, per l’esercizio dei loro diritti. La lotta alla criminalità passa soprattutto dalla diffusione della cultura della legalità. Grazie agli Uffici di prossimità, tramite la digitalizzazione dei fascicoli inerenti la volontaria giurisdizione, si potranno fornire in tempo reale informazioni e modulistica senza più l’obbligo di recarsi nei palazzi di giustizia”.

(ITALPRESS).

