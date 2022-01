Ue, Von der Leyen ricorda Sassoli “Ha lottato per la giustizia”

"È un giorno triste per l'Europa. Oggi la nostra Unione perde un convinto europeista, un sincero democratico, e un uomo buono". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, in un breve punto stampa a Bruxelles in ricordo del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, scomparso all'età di 65 anni. sat/gtr (fonte video: Commissione Europea)