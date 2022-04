STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRES) – “Di Sicilia, in Europa, ce ne dovrebbe essere di più. Perchè l’Europa, attraverso i fondi strutturali e adesso in maniera particolare con i fondi del Pnrr, potrebbe essere uno strumento e un volano di ripresa per la nostra economia”. Lo ha detto il deputato europeo siciliano dei Conservatori e Riformisti (Gruppo Cre) Raffaele Stancanelli, a margine dei lavori della seduta in Plenaria del Parlamento europeo che a Strasburgo ha ripreso le votazioni in presenza dopo il Covid. “Non dimentichiamo – ha aggiunto l’eurodeputato – che alcune azioni previste dal Pnrr sono essenziali per la rinascita della Sicilia. Sono quelle relative alle infrastrutture, alla sanità, alla cultura e alla formazione. Io spero che si faccia assieme – non ci sono differenze di coalizione o di partiti – ci deve essere una coralità della politica siciliana per fare sì che queste risorse vengano spese al meglio e possano essere foriere di risultati positivi anche per le future generazioni”.

(ITALPRESS).

