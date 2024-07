Ue, Stancanelli “Salvaguardare pesca e agricoltura italiane”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "L'agenda Ue su agricoltura e pesca spesso ha ritenuto che questi settori siano omogenei in tutta Europa. Dobbiamo salvaguardare gli interessi nazionali in Europa, questo sarà il mio compito in questi cinque anni". Lo dice l'eurodeputato della Lega Raffaele Stancanelli, parlando delle sue priorità per la nuova legislatura.