BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli oggi ha avuto uno scambio di vedute con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in vista del prossimo Consiglio europeo del 19 Giugno.

Al centro dei colloqui il pacchetto costituito da NextGenerationEU e dal Quadro Finanziario Pluriennale.

“La posizione del Parlamento è che il pacchetto si può migliorare ma attenzione a non tornare indietro. Il dialogo tra le istituzioni europee in questo momento è particolarmente importante per dare una risposta rapida ai cittadini”, ha ribadito Sassoli, che infine ha invitato i due presidenti “a un confronto costante e ad incontrare le diverse istanze dell’Europarlamento nelle prossime settimane”.

