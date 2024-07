Ue, Salini “Green Deal sia un’opportunità e non un vincolo”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Il Partito Popolare Europeo con la sua capillarità ha una visione completa dei 27 Paesi membri, ci sono alcuni elementi comuni: il progetto europeo va completato, a volte si percepisce una sorta di interferenza con la sovranità dei Paesi, invece di uno strumento sussidiario. Serve una presenza non invasiva dell'Ue, e il Green Deal non deve essere un ulteriore vincolo ma un'opportunità per rendere l'Europa più competitiva". Lo dice l'eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini in merito alle priorità della legislatura europea che si sta aprendo. xf4/sat/gsl