Ue, Sala “Giorgetti sarebbe un buon commissario Europeo”

MILANO (ITALPRESS) - "Dipende in che ruolo. Giorgetti, visto che si parla di lui, potrebbe essere un buon candidato. Pià in là non mi spingo. Purtroppo alla Commissione europea, a parte qualche eccezione del passato, ci mandano sempre qualcuno che appartiene alla parte politica che governa. La scelta è tra quei partiti". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della chiusura della campagna elettorale per le europee del suo assessore Pierfrancesco Maran, rispondendo a chi gli chiedeva quali figure italiane vedrebbe bene a rappresentare il Paese nella Commissione europea. (ITALPRESS). xm4/trl/gsl