ROMA (ITALPRESS) – “Il Mediterraneo ha un ruolo sempre più centrale per l’Europa. La nuova Commissione Ue dovrà impegnarsi molto sulla connettività marittima, meglio se con un commissario ‘mediterraneò. Tra le priorità segnaliamo la revisione della Direttiva sull’estensione dell’Ets al marittimo, la promozione di un intervento normativo europeo per rafforzare il ruolo della logistica e della connettività marittima come strumento dell’autonomia strategica europea, la promozione di investimenti a livello europeo sui nuovi carburanti. La discussione col ministro Bonnet è stata utile per rafforzare il coordinamento sulle azioni da mettere in campo ed è proprio la nostra appartenenza a gruppi politici diversi a dare maggiore forza alle nostre proposte, perchè di interesse generale. Mantenere una forte coesione tra paesi marittimi, al di là del colore politico, sarà fondamentale per il futuro della competitività europea”. Lo ha detto il deputato e vice ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi a margine dell’incontro col ministro dei Trasporti di Malta Chris Bonnet.

– Foto ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –

(ITALPRESS).