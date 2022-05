Ue, Patuanelli “Serve un recovery fund per l’energia”

"La soluzione vera sarebbe un Recovery fund per l'energia". Così il ministro per le politiche alimentari e agricole italiano, Stefano Patuanelli, commentando la crisi energetica in Ue e la presentazione del piano RepowerEU per staccare l'Europa dalle fonti energetiche russe e per spingere sulle rinnovabili. xf4/mgg/mrv