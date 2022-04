Ue, nuove regole per le Big Tech

Parlamento e Consiglio Europeo hanno raggiunto l’accordo politico sulla legge sui servizi digitali, il Digital Services Act. Insieme al Digital Markets Act, il nuovo pacchetto di norme stabilirà gli standard per uno spazio digitale più sicuro e più aperto per gli utenti e condizioni di parità per le aziende del settore. sat/gtr