Ue, nasce il Bacino dei talenti

ROMA (ITALPRESS) - L’anno scorso la percentuale di posti di lavoro vacanti in Europa ha toccato il 2,9%, più del doppio rispetto al 2012. Un problema destinato ad aggravarsi con i cambiamenti demografici previsti per i prossimi anni. La popolazione in età lavorativa nell'Unione Europea passerà da 265 milioni nel 2022 a 258 milioni nel 2030. Favorire l’incontro tra le imprese dell’Unione europea e le persone in cerca di lavoro anche dei paesi terzi è l’obiettivo di una serie di iniziative della Commissione europea. Nasce così l’idea di istituire un bacino di talenti dell'Unione. sat/gsl