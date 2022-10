Ue, Moretti “Sui diritti non si possono fare passi indietro”

"Chiederemo al nuovo governo italiano di non piegare la testa nei confronti dei dittatori europei, esprimendosi a favore dello stato di diritto". Così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, in merito alla discussione in plenaria sullo stato di diritto in Ungheria. xf4/sat/gtr