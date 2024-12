Ue, Moratti “Mantenere obiettivi ma rivedere tempi del Green Deal”

MILANO (ITALPRESS) - "Il Green Deal deve essere mantenuto negli obiettivi, ma va rivisto nei tempi". Lo ha detto Letizia Moratti, europarlamentare e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. "L'obiettivo del Partito Popolare, al quale Forza Italia aderisce, è quello di avere la neutralità tecnologica, quindi non solo l'elettrico, ma anche una serie di altre fonti decisamente meno inquinanti" come "ad esempio i carburanti che si ottengono dagli scarti, dove noi italiani siamo leader". Per Moratti, "l'efficientamento energetico va sostenuto, non può essere a carico delle famiglie. Dato che non ci sono fondi europei in questo momento, bisogna fare in modo che anche questa transizione non ricada sulle famiglie in quei Paesi nei quali i vincoli di bilancio impediscono o non aiutano a poterla fare".