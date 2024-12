BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’europarlamentare del Gruppo PPE e Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti, ha incontrato Stephane Sejournè, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per l’industria, l’imprenditoria, le piccole e medie imprese e il mercato unico. Insieme con loro, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Al centro del confronto, ospitato a Bollate dalla multinazionale Syensq-Solvay, la competitività e lo sviluppo economico dell’Unione europea e la revisione del Green Deal anche alla luce delle crisi di diversi settori, in particolare quello dell’automotive con riguardo anche all’importante position paper approvato ieri dal PPE sul tema.

“L’automotive – ha sottolineato Moratti – è un pilastro fondamentale dell’economia europea, il settore automobilistico offre oltre 13,8 milioni di posti di lavoro di qualità lungo l’intera catena del valore e contribuisce al 7% del PIL dell’UE, generando ricchezza in tutti gli Stati membri”.

“In questo quadro – ha proseguito – ho rappresentato al commissario Sèjournè come tutte le industrie, a partire da quelle di piccole dimensioni, devono poter continuare a garantire posti di lavoro specializzati e di qualità. Chiusure di impianti e drastiche riduzioni di personale sono dati di fatto a cui la politica deve dare una risposta. I produttori europei sono impegnati nell’innovazione ed hanno già messo in commercio veicoli elettrici di qualità, ma il mercato non è ancora pronto.”

“Per questo – ha concluso Moratti- come PPE sosteniamo con forza il principio della neutralità tecnologica, che permetterà di sorpassare il motore elettrico obbligatorio al 2035, includendo soluzioni a misura di consumatore. SI’ al motore a combustione, ma alimentato a carburanti alternativi di origine non fossile, dunque rispettosi dell’ambiente. I Biocarburanti ad esempio, che l’Italia già produce in grandi quantità, e che vogliamo abbiano un ruolo in una transizione giusta e obbiettiva”.

