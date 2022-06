Ue, Marsilio assume la presidenza del gruppo Ecr al Comitato Regioni

"È il primo giorno in cui assumo la carica di presidente del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei nell'ambito del Comitato delle Regioni. Per me è un privilegio e un onore poterlo guidare e cercherò di dare il nostro contributo". Lo ha detto Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo e presidente del Gruppo dell'Ecr nel Comitato europeo delle Regioni. fag/mgg/gtr