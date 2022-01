LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Grande soddisfazione a Malta per l’elezione di Roberta Metsola alla presidenza del Parlamento Europeo. Il presidente della Repubblica George Vella ha dichiarato che l’elezione di Metsola, è “un risultato straordinario per lei ma anche per il Paese. Se siamo uniti, le nostre dimensioni e la nostra geografia non rappresentano nessun ostacolo alla nostra visione e al nostro impegno”.

Il primo ministro maltese Robert Abela si è congratulato con Roberta Metsola per l’esito della votazione: “Ci renderà orgogliosi”, ha affermato, aggiungendo che non vede l’ora di lavorare insieme sulle priorità comuni.

L’eurodeputata nazionalista Metsola era stata criticata in passato dal Partito laburista, ma il primo ministro ha riconosciuto le sue capacità politiche: “Sono fiducioso che potremo parlare con orgoglio di lei come Presidente del Parlamento europeo”.

Abela si era rifiutato di congratularsi con Metsola, esponente del Ppe, quando era stata eletta prima vicepresidente del Parlamento europeo nel 2020, riferendosi in particolare alle sue critiche al controverso schema del passaporto d’oro. A quel tempo, Metsola aveva descritto Abela come “troppo debole, troppo insicuro, troppo paraocchi per non vedere oltre la politica partigiana del partito laburista”.

Riferendosi a questi screzi, il premier maltese ha spiegato “questo è il passato: ora non vediamo l’ora di lavorare con Roberta Metsola, non solo a livello europeo ma anche per l’interesse nazionale”.

Il leader dell’opposizione nazionalista Bernard Grech si è detto “entusiasta e orgoglioso”. “Oggi Metsola ha acceso i cuori di migliaia di ragazzi maltesi e gozitani e di giovani, spronandoli a continuare a credere in se stessi – spiega -. Ha dimostrato che quando ti sforzi per qualcosa, puoi raggiungerla. Anche venendo da un piccolo paese, alzi la testa, lavori e vai avanti. Metsola ha dato una nuova speranza dimostrando che quando si combatte duramente si può vincere”.

Roberta Metsola compie proprio oggi 43 anni, è diventata la prima politica maltese a capo di un’istituzione dell’UE e la più giovane presidente del Parlamento europeo.

