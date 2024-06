ROMA (ITALPRESS) – “Mi fido della valutazione che Meloni farà vedendo quello che si muove, non possiamo fare il gioco della torre. Sono certissimo che non metterà davanti l’interesse di Fratelli d’Italia e neanche del centrodestra italiano”, ma “metterà in cima ai suoi pensieri quello che lei ritiene l’interesse dell’Italia e degli italiani. Non farà il calcolo ‘mi conviene, non mi convienè, dirà ‘conviene all’Italia, conviene agli italianì e si muoverà di conseguenza”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a “E’ sempre Cartabianca” su Retequattro rispondendo a una domanda sulle alleanze in Europa.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).