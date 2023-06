Ue, la Commissione propone budget da 190 miliardi per il 2024

La Commissione Europea ha proposto un budget annuale dell'Unione da 189,3 miliardi di euro per il 2024. La cifra sarà integrata da circa 113 miliardi di euro di pagamenti per sovvenzioni nell'ambito di NextGenerationEU, il piano dell'Unione Europea per la ripresa post-pandemia. sat/gsl