ROMA (ITALPRESS) – “Sono contento della visita di Paschal a Roma. In un contesto europeo e globale caratterizzato da un elevato grado di incertezza, continuiamo a sostenere i cittadini e le imprese colpite dagli elevati prezzi dell’energia”. Lo ha detto il Ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, dopo l’incontro al Mef con il Presidente dell’Eurogruppo e Ministro della Spesa Pubblica, Piano di Sviluppo Nazionale e Riforma dell’Irlanda Paschal Donohoe. “La nostra legge di bilancio, infatti – aggiunge – concentra il grosso delle risorse finanziarie aggiuntive per il 2023 sulla mitigazione dell’impatto economico e sociale dei prezzi elevati dell’energia. La crescita economica e la solidità delle finanze pubbliche sono al centro dell’azione del governo italiano, anche aumentando gli investimenti e attuando le riforme. In questo contesto, riteniamo che un coordinamento efficace e azioni congiunte a livello europeo siano essenziali”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

