“Vorremmo lasciare inalterato il budget, non si può pensare di di coprire la mancanza derivante dalla Brexit con un aggravio maggiore sui paesi membri che già pagano più di quello che ricevono”. Lo ha detto l’eurodeputata della Lega Francesca Donato, intervistata dall’Italpress, in merito al bilancio pluriennale dell’Unione Europea. La Donato fa parte delle Commissioni per i Problemi economici e monetari e per lo Sviluppo regionale. Alla luce del fallimento dei negoziati sul prossimo bilancio pluriennale (2021-2027), per la Donato conciliare le esigenze dell’area continentale con quelli dell’area mediterranea “non è semplice. L’anomalia più grande è quella dell’Italia, forse l’unico contributore netto dell’area periferica che vuole aumentare gli stanziamenti per il budget, una cosa illogica. Paradossalmente è la politica del nostro governo, che non ha molto senso. Noi chiediamo che nel bilancio non si taglino le spese per le politiche più importanti come agricoltura e fondi per la coesione territoriale”. Nella Commissione per lo sviluppo regionale tiene banco la questione del riconoscimento dell’insularità per Sicilia e Sardegna: “È oggetto di grandissima attenzione da parte dei governi regionali, congiuntamente tra Sicilia e Sardegna, e anche da parte nostra al Parlamento Europeo. Nella Commissione Sviluppo regionale stiamo portando avanti questa battaglia per l’attuazione dell’insularità”.

“È stata già formalmente riconosciuta dal Parlamento, ma non è stato dato seguito al fatto che le isole soffrono di un divario di competitività rispetto al resto d’Italia e d’Europa per la loro condizione geografica. Questo si dovrà tradurre in una clausola che dovrà essere inserita nella modifica della direttiva per gli aiuti di Stato, per consentire alle Isole di ricevere finanziamenti soprattutto per infrastrutture e trasporti e colmare questa differenza di competitività. Tutte le nostre imprese, a partire da quelle turistiche, sono meno concorrenziali per questi motivi”. La Donato ha attivato un portale web per portare in Sicilia e Sardegna le informazioni sui bandi europei disponibili: “Diffondere più possibile nelle isole la conoscenza dei finanziamenti che l’Europa mette a disposizione. Per questo ho creato un portale web (https://sportelloeusiciliasardegna.it/) nel quale vengono pubblicate regolarmente tutte le informazioni dedicate a Sicilia e Sardegna divise per aree tematiche. Esiste anche un ufficio fisico, a Palermo, che si occupa di seguire direttamente i cittadini che hanno bisogno di supporto in queste problematiche”.

