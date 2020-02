Ue, Donato “Non tagliare fondi agricoltura e coesione”

Sul bilancio europeo "l'anomalia piu' grande e' quella dell'Italia, forse l'unico contributore netto dell'area periferica che vuole aumentare gli stanziamenti per il budget, una cosa illogica. Paradossalmente e' la politica del nostro governo, che non ha molto senso. Noi chiediamo che nel bilancio non si taglino le spese per le politiche piu' importanti come agricoltura e fondi per la coesione territoriale". Lo ha detto l'eurodeputata della Lega Francesca Donato, intervistata dall'Italpress. sat/red