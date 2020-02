“Non c’è alcun rischio di un ‘Italexit’ perché nessun gruppo parlamentare ha mai minacciato questa eventualità. Ma devo dire che l’Unione Europea sta attraversando un momento difficile, anche se una buona occasione potrebbe essere la conferenza sul futuro dell’Europa, nei prossimi mesi, che permetterà agli Stati europei di discutere del futuro dell’Europa e di come potrà cambiare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervistato dall’Associated Press. “Oggi noi abbiamo meccanismi che, secondo me, devono fare in modo che si rafforzi il Parlamento europeo. La riforma delle istituzioni dovrebbe spostare il centro di gravità su coloro che sono eletti direttamente dal popolo – ha aggiunto -, cioè i parlamentari europei, non a scapito del Consiglio e della Commissione, ma per permettere anche a questi organi di lavorare meglio, ricevendo dal Parlamento input più determinati e veloci”.

(ITALPRESS).