Ue, D’Amato “Sull’occupazione voto importante in Parlamento”

"Il Parlamento ha approvato delle linee guida per tutelare i lavoratori, tra cui il salario minimo e la rivisitazione del Patto di stabilità e crescita". Così l'eurodeputata dei Greens al Parlamento europeo Rosa D'Amato dopo l'approvazione di una relazione non legislativa da parte della plenaria del Parlamento europeo per le nuove linee guida per tutelare i lavoratori nell'Ue. xf4/sat/gsl