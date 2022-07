Ue, dalla Bei 1,59 miliardi per l’Ucraina

Un miliardo e mezzo in favore dell'Ucraina. È la cifra stanziata dalla BEI, la banca dell'Unione Europea, per aiutare il paese a riparare le infrastrutture danneggiate più essenziali e riprendere l'attuazione di progetti di fondamentale importanza per far fronte alle esigenze immediate dei cittadini. Le risorse, pari a 1,59 miliardi, sono coperte dalla garanzia dell'UE. mgg/gsl