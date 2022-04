Ue, Corrao “Confederazione? Parlarne in Consiglio”

"Se Letta ha queste idee dovrebbe parlarne con Draghi, che poi ne parlerebbe in Consiglio per vedere se coinvolgere o meno gli Stati che hanno già fatto domanda di adesione, o con cui c’è un percorso avviato con l’Unione europea”. Queste le parole dell’eurodeputato dei Greens, Ignazio Corrao, in merito alla proposta del segretario del PD, Enrico Letta, sulla creazione di una Confederazione con i 27 Stati membri Ue e i paesi dell’Est. xf4/sat/gtr