Ue, Ceccardi “No a divisioni strumentali sulla nomina di Fitto”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Il governo italiano ha fatto un nome, Raffaele Fitto: una persona di altissimo livello. Crediamo che non debbano esserci opposizioni da parte della sinistra a questa nomina". Queste le parole di Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega, in merito alla possibile nomina del ministro Raffaele Fitto a commissario europeo. "Come italiani dobbiamo stringerci intorno a questo nome perché abbiamo dimostrato anche nel Pnrr di aver raggiunto gli obiettivi prefissati", ha aggiunto. xf4/sat/gtr