Ue, Cavedagna “Lotta contro stop motori endotermici”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) -"Tra le nostre priorità per il prossimo mandato c'è la lotta contro politiche ecologiste come lo stop ai motori endotermici al 2035 e la direttiva sulle case green, che impone costi enormi ai cittadini italiani per efficientare a livello energetico i loro immobili". Lo dichiara l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Stefano Cavedagna, nel parlare dei temi della sua azione politica per la prossima legislatura all'Eurocamera. "Tutte queste scelte possono cambiare anche perché il colore del Parlamento cambia: c'è maggioranza che la pensa diversamente, daremo battaglia su ogni singolo dossier per riuscire a riportare un po' di buon senso in Europa come diciamo da tempo", ha aggiunto Cavedagna.