ROMA (ITALPRESS) – “Oggi a Bruxelles un lungo colloquio con Ursula von der Leyen sul ruolo del Parlamento italiano per le riforme del PNRR, tra cui energia, giovani, ambiente, parità di genere”. Così su Twitter il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

“Il Parlamento italiano ha un ruolo cruciale da svolgere per garantire il successo del Next Generation Eu”, ha scritto sempre su Twitter la Von der Leyen. “E’ stato bello incontrare Casellati”, ha aggiunto, affermando che “il Recovery plan italiano aiuterà a dare il via alla green transition, a lanciare le riforme necessarie per una solida ripresa e a promuovere la parità di genere”.

