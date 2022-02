Ue, Bartolo confermato vicepresidente Commissione Libe

“La riconferma per la seconda metà della legislatura dimostra che il mio lavoro è stato gradito”. Così l’eurodeputato del Pd Pietro Bartolo, dopo la sua rielezione come vicepresidente della commissione per le Libertà civili, la Giustizia e gli Affari interni del Parlamento europeo. alp/sat/red