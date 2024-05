Ue, Bandecchi “Serve unica politica estera ed esercito”

ROMA (ITALPRESS) - "Noi abbiamo in testa un’Europa che avrà la capacità di fare una sola politica estera e un unico esercito, anche se ogni nazione avrà l’esercito predisposto ad una vera e propria difesa. Noi abbiamo in mente un’Europa che non è guerrafondaia, non aiuta nessuno a fare le guerre e non aiuta nessuno con le armi. Però deve essere una nazione che non può essere invasa da nessuno: Russia, Cina e India. Gli stessi Stati Uniti non devono mettere bocca sulle cose europee". Lo ha detto Stefano Bandecchi, candidato alle elezioni europee con Alternativa Popolare, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano - Elezioni Europee" dell'agenzia Italpress. xh7/mgg/mrv