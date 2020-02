Ue, Amendola “Proposta sul bilancio va cambiata”

"Ci esprimeremo sulla proposta del Presidente Charles Michel per il bilancio dell'Unione Europea, su cui discuteremo". Lo ha detto a Bruxelles Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari Europei. "Un giudizio, leggendo i numeri, le tabelle e quelle che sono le ambizioni dell'agenda strategica e della commissione europea, non sufficientemente adeguato a quelle che sono le sfide", ha aggiunto. alp/sat/red