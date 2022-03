ROMA (ITALPRESS) – “Noi già da ieri siamo attivi con la protezione civile e con il sistema sanitario regionale dando al Governo la nostra disponibilità sia ad accogliere profughi che ad offrire ospitalità sanitaria qualora ce ne fosse bisogno”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dopo aver incontrato i 5 studenti ucraini Erasmus che verranno ospitati a Roma. “La protezione civile è mobilitata ed è allertata la rete sanitaria – ha aggiunto – Ci sono elenchi di richieste soprattutto per quanto riguarda i medicinali e con il Comune di Roma e la protezione civile abbiamo attivato la verifica sulle strutture alberghiere qualora arrivassero, come probabilmente avverrà flussi dall’Ucraina, e ci sia così il massimo dell’accoglienza e dell’ospitalità per chi fugge da una guerra”. “La protezione civile è la capofila ed è adeguata a coordinare anche tutti gli altri attori di una ospitalità efficace a cominciare dai sindaci che verranno allertati appena avremo cognizione dei numeri che dovremmo affrontare come domanda – ha concluso – La struttura è mobilitata e siamo pronti ad accogliere sia casi di ospitalità che, ma non sono preannunciati, casi di ospitalità in campo sanitario, oltre alla raccolta di materiali da inviare lì. Per ora non ci sono richieste formali”.

(ITALPRESS).

