Ucraina, Zelensky “La Russia deve essere costretta a fare la pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Attualmente è ancora in corso a Sumy un’operazione di salvataggio, a cui sono coinvolti tutti i servizi: il Servizio di emergenza statale dell’Ucraina, la Polizia nazionale, i servizi medici e i nostri servizi di pubblica utilità. Le vittime sono numerose: finora si sa che circa 90 persone sono rimaste ferite, tra cui 17 bambini. All’epicentro si trovano una scuola e alcuni edifici residenziali. Fortunatamente, i bambini a scuola erano al riparo. Sono grato a tutti coloro che aiutano la gente e a tutti coloro che salvano la vita degli ucraini. Ogni giorno come questo, ogni notte con missili e droni russi contro il nostro Paese, ogni ora di guerra: queste sono perdite, questo è dolore, questa è distruzione che l’Ucraina non ha mai voluto”. Così su Telegram il presidente ucraino, Voldymyr Zelensky.

“La guerra è stata portata dalla Russia ed è alla Russia che la guerra deve essere spinta: è loro che devono essere costretti a fare la pace, è loro che devono essere spinti a garantire la sicurezza. Ringrazio tutti coloro che ci aiutano in questo. Ringrazio tutti coloro che lavorano per la sicurezza dell’Ucraina, per la protezione del nostro popolo, per la protezione delle nostre città”, aggiunge.

“Oggi abbiamo tenuto delle riunioni incentrate sugli sforzi diplomatici – ha proseguito il leader ucraino su X – . Ho parlato con Rustem Umerov. Ieri c’è stato un incontro con il team statunitense. Oggi i rappresentanti statunitensi hanno parlato con il team di guerra, ovvero con i rappresentanti della Russia. Dopo di che, si è svolto un altro incontro tra i team ucraino e americano. Mi aspetto presto un nuovo rapporto. Ciò di cui abbiamo bisogno è un movimento verso una vera pace, verso una sicurezza garantita. Questo è qualcosa di cui abbiamo bisogno tutti, in Ucraina, in Europa, in America e in tutto il mondo, tutti coloro che vogliono stabilità nelle relazioni internazionali. La Russia rimane l’unico attore che trascina questa guerra, prendendo in giro sia il nostro popolo che la comunità globale. Per spingere la Russia verso la pace, abbiamo bisogno di mosse e azioni forti”.

“Siamo pronti a sostenere ogni iniziativa forte che possa rendere la diplomazia più efficace e ciò significa esercitare pressioni per costringere la Russia a voler porre fine a questa guerra. Ciò significa sanzioni. Ciò significa sostegno all’Ucraina. Ciò significa coordinamento internazionale. Questa settimana stiamo anche preparando un lavoro sostanziale con i nostri partner europei su misure concrete sulla sicurezza, misure congiunte. Una parte significativa dell’Europa è pronta per un lavoro concreto sulla sicurezza e questa è una buona cosa. Ringrazio tutti coloro che stanno con l’Ucraina”, ha aggiunto Zelensky.

