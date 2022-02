Ucraina, Tajani: “Favorire la pace, ma la Russia ha violato le regole”

"Dobbiamo impedire che si chiuda la porta del dialogo. Questo non vuol dire che l'Europa, l'occidente, gli Stati Uniti e la Nato non debbano essere uniti e coesi per dare un messaggio di forza alla Federazione Russa che ha violato il diritto internazionale". Lo dice il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Napoli. gve/sat/gtr