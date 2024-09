ROMA (ITALPRESS) – Il vice presidente del Consiglio e ministro

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio

Tajani, ha avuto oggi un primo contatto telefonico con il

neo-ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha.

“Ho confermato a Sybiha il convinto sostegno del Governo italiano

per l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza

ucraina. Resteremo al fianco di Kiev fino al raggiungimento di una pace giusta”, ha dichiarato Tajani. “Il sostegno all’Ucraina resta un tema centrale dell’agenda della Presidenza italiana del G7. A New York presiederò, a margine dei lavori dell’Assemblea Generale dell’Onu, una riunione informale dei ministri degli Esteri G7 dove affronteremo anche la questione ucraina. Insieme a Kiev e a Washington stiamo anche lavorando a un’iniziativa, allargata ad altri partner internazionali, dedicata alla ricostruzione delle infrastrutture energetiche del Paese, anche in vista dell’inverno. Ho anche invitato il ministro Sybiha a partecipare alla Ministeriale G7 che si terrà a Fiuggi il prossimo novembre”, ha aggiunto il ministro degli Esteri.

In merito alla ricostruzione post conflitto, ha sottolineato che

“con Sybiha abbiamo discusso dell’organizzazione della Conferenza

di Ricostruzione dell’Ucraina che ospiteremo a Roma nel 2025.

Tante delle nostre aziende hanno già manifestato l’interesse a

partecipare”. Tajani ha infine ribadito la condanna per la

fornitura di armi iraniane alla Russia, un passo che rischia di

esacerbare ulteriormente la situazione sul terreno, rappresentando un serio pericolo anche per la sicurezza europea.

