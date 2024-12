MILANO (ITALPRESS) – Un cessate il fuoco in Ucraina nel 2025 è

possibile? “Assolutamente sì”. Ne è convinto il ministro degli

esteri Antonio Tajani a margine della conferenza nazionale

dell’export dell’internazionalizzazione delle imprese in corso

all’Università Bocconi di Milano. Alla domanda se la Russia debba restituire i territori occupati del Donbass, il titolare della Farnesina ha risposto “andiamo per passi: prima arriviamo ad un cessate il fuoco, Poi la trattativa la faranno le parti in causa”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).