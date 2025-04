Ucraina, Scuderi “Usa e Ue si impegnino per la pace”

BRUXELLES (ITALPRESS) - "L'incontro non è stato disastroso come quello avvenuto alla Casa bianca, ma dobbiamo chiedere a Trump e all'Ue di impegnarsi in un processo di negoziazione della pace". Lo ha dichiarato l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Benedetta Scuderi, in merito all'incontro avvenuto tra il presidente americano Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky, a margine dei funerali di Papa Francesco. I due leader si sono parlati all'interno della Basilica di San Pietro. Un luogo che secondo Scuderi, deve spingere "Trump a seguire i precetti di Papa Francesco nella ricerca di una risoluzione giusta del conflitto". L'impegno per la pace, ha ribadito l'eurodeputata dei Verdi, deve interessare "non solo Trump ma anche l'Unione europea", che deve agire lontana da logiche "di ricerca di un tornaconto economico".