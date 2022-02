Ucraina, Salvini: “Spero che nessuno tifi per la guerra”

“Dobbiamo fare di tutto per evitare la guerra, abbassando i toni da parte di tutti. Io spero che nessuno tifi per la guerra anche perché l’Italia sarebbe quella a pagare le conseguenze più care. Il caro-energia è devastante adesso, figuriamoci con un eventuale conflitto e con l’interruzione del gas”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento al Tempio di Adriano a Roma sulla crisi in Ucraina. mpe/mgg/gtr