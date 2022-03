Ucraina, Salvini “Draghi sia in prima linea per il cessate il fuoco”

"Io posso andare dall’ambasciatore russo, come ho fatto, a chiedere il cessate il fuoco, posso andare dall’ambasciatore cinese a chiedere una mediazione, però non sono il presidente del Consiglio". Così il segretario della Lega Matteo Salvini, a Palermo, in merito alla guerra in Ucraina. mra/sat/red