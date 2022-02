MILANO (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando in coordinamento con la Prefettura e con gli enti che accoglieranno” i profughi ucraini, “perchè da quello che ci risulta in primis arriveranno fragili e bambini, e bisogna capire in che condizione arriveranno”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’università Iulm. Il sindaco ha rivolto un appello: “In questo momento più che vestiti servono fondi da indirizzare a quegli enti che sono certificati, che hanno una storia e che conoscono la realtà ucraina. Il Comune indicherà quelli che ci sembrano più adatti a ricevere fondi. Se arrivano bambini che hanno problemi oncologici, vengono indirizzati in alcune strutture – ha spiegato- se sono bambini che hanno altri tipi di disabilità vengono indirizzati in altre strutture. Quindi nell’immediato saranno soprattutto bambini, ci aspettiamo che già tra oggi e domani arrivino i primi e poi ci sarà il tema dei ricongiungimenti, perchè ci risultano tante madri e nonne che sono già partite andando verso i confini con la Romania per prendere i bambini”. Il punto, ha continuato Sala, “è da un lato di natura legale, su come si strutturano i ricongiungimenti, dall’altro il problema è che questi bambini, quando arrivano, non è che vanno semplicemente accolti, ma vanno inseriti in percorsi formativi, noi faremo tutto quello che c’è da fare, in coordinamento con la prefettura. Mettiamoci nella condizione di ricevere casi difficili ma che umanamente sono i più delicati” ha ribadito.

(ITALPRESS).

