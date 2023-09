Ucraina, Putin “Non abbiamo mai rifiutato i negoziati”

SOCHI (RUSSIA) (ITALPRESS) - "L’ho già detto: non abbiamo mai rifiutato i negoziati. Quindi, per favore, se l'altra parte vuole, lasci fare, lo dica direttamente". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, in merito alla guerra in Ucraina, nel corso di un incontro con i media insieme al presidente bielorusso Alexander Lukashenko. sat/gsl (Fonte: Cremlino)