Ucraina, Orlando: “Mutualizzare gli effetti delle sanzioni”

"Ci sono Paesi manifatturieri che pagano un prezzo più alto, per questo andrebbero mutualizzati gli effetti, perché questa è una condizione essenziale per mantenere anche la coesione sociale". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando parlando delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, a Genova. fcn/sat/red