Ucraina, Mulè a Kiev “L’impegno italiano prosegue in maniera convinta”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "Le sirene stanno avvertendo che c'è in corso un attacco balistico. Ci sono decine di droni che in questo momento sono diretti verso la città e di qui a poco verranno a sganciare 30-40 kg di esplosivo ciascuno. Questo fa seguito a una notte in cui le sirene sono state avvertite in maniera evidente, sono stati abbattuti decine di droni su Kiev ed è quello che normalmente accade in tutta l'Ucraina. Una situazione che va avanti da quasi tre anni e che ha provocato decine di migliaia di morti, non solo tra i soldati ma anche tra i civili. Il Gruppo di collaborazione del Parlamento italiano è qui a Kiev per discutere di pace e per dare senso all'impegno italiano che prosegue in maniera convinta ormai da quasi tre anni". Lo afferma Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e a presidente dell Gruppo di Collaborazione Bilaterale Italia-Ucraina della Camera in questi giorni in visita in Ucraina. "Per questa ragione - aggiunge - incontreremo oggi il sindaco di Kiev e il presidente del Parlamento ucraino per dar seguito a quegli accordi che non solo sul piano militare, ma soprattutto sul piano umanitario della ricostruzione, l'Italia sta portando avanti". (fonte video ufficio stampa Giorgio Mulè) fsc/gtr