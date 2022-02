Ucraina, Mattarella: “L’Europa non si piega alla violenza”

“L’Europa rischia di precipitare in una spirale di guerra, in un vortice di conflitti dei quali appare impossibile prevedere lo sviluppo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della sua visita a Norcia, parlando della guerra in Ucraina. sat/gtr