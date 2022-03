“Questa mattina ho ricevuto una telefonata di Paolo Azzi, presidente della Federscherma, che mi chiedeva come comportarsi con i Mondiali visto che Olanda e Svezia si sono rifiutate di tirare con i russi. Il Cio è stato chiarissimo: ha riunito l’Esecutivo e ha dato disposizioni immediate. Se c’è qualche federazione internazionale che non recepisce questa nota secondo me va incontro a federazioni che sono evidenti. Mai nella storia lo sport è stato così compatto”. A dichiararlo, a margine della presentazione degli aerei di Ita Airways dedicati agli azzurri, il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

“Dispiace per il mio amico Pancalli perchè l’atmosfera delle Paralimpiadi è fortemente condizionata. Esclusione delle squadre nazionali? E’ come la vicenda del doping che ha coinvolto la Russia penalizzando anche gli atleti puliti. Si è voluto dare un segnale forte”, ha concluso il numero uno dello sport italiano.

(ITALPRESS).

